Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Market' Desteği - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Market' Desteği

Bayraklı Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine \'Sosyal Market\' Desteği

İzmir Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Sosyal Market' açtı. Başkan İrfan Önal, marketten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunabileceğini belirtti.

03.10.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temel giyim taleplerine yanıt verebilmek amacıyla 'Sosyal Market' açtı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olabilmek en büyük mutluluğumuz. Ayrıca ev eşyası ve gıda desteklerimizle de ilçe sakinlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Hizmet Binası'nda açtığı 'Sosyal Market' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Kıyafetten ayakkabıya kadar pek çok temel ihtiyacın karşılandığı marketten vatandaşlar ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Sosyal Market'ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ve semt merkezlerine başvurabiliyor.

Başkan İrfan Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayraklı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik uygulamalarımız doğrultusunda ilçe sakinlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giysi ve gıda gibi temel gereksinimlerinin yanı sıra, ev eşyası yardımlarıyla da destek sağlıyoruz. Açtığımız sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine el uzatarak onların hayatlarına dokunmak ve yüzlerini güldürmek bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Dayanışmamızı daha da büyüterek, Bayraklı ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Market' Desteği - Son Dakika

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