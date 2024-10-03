Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sosyal Market - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sosyal Market

Bayraklı Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sosyal Market

Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Sosyal Market açtı. Giyim gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak sağlanıyor.

03.10.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ve ayakkabı gibi temel giyim taleplerine yanıt verebilmek amacıyla Sosyal Market açtı. Bu kapsamda ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşların monttan ayakkabıya, elbiseden çeşitli giyim eşyasına kadar birçok temel ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Hizmet Binası'nda açtığı sosyal market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Kıyafetten ayakkabıya kadar pek çok temel ihtiyacın karşılandığı marketten yararlanan vatandaşlar ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Sosyal marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ve semt merkezlerine başvurabiliyor. Giyim, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Başkan İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik uygulamalarımız doğrultusunda ilçe sakinlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giysi ve gıda gibi temel gereksinimlerinin yanı sıra, ev eşyası yardımlarıyla da destek sağlıyoruz. Açtığımız sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine el uzatarak onların hayatlarına dokunmak ve yüzlerini güldürmek bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Dayanışmamızı daha da büyüterek, Bayraklı ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz "dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Bayraklı, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sosyal Market - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:14 Fenerbahçe’nin TFF’ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın’ın FIFA kokartı elinden alındı Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 12:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sosyal Market - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement