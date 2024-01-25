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Bayraklı Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs Desteği - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs Desteği

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik hızlandırılmış kurs düzenlendi. Başkan Serdar Sandal, öğrencilerin başarısı için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. 484 öğrencinin katıldığı kurslarda öğrenciler, geri kaldıkları konuları pekiştirme imkanı buldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'yı eğitim konusunda marka kent haline getirdiklerini ve tüm öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Bayraklı Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs Desteği
25.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:12
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Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik hızlandırılmış kurs düzenlendi. Eğitmenlerin ara tatilde geriye dönük konuları işlediği kurslara 484 öğrenci katıldı. Başkan Serdar Sandal, "Geleceğe aydınlık bireyler yetiştiriyoruz. Sömestir tatilinde de çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

484 ÖĞRENCİ KATILDI

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, sömestir arasında da unutulmadı. Bu kapsamda öğrencilerin ara tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik hızlandırılmış kurs programı gerçekleştirildi. 484 öğrencinin katıldığı kurslarda öğrenciler eğitim-öğretim süreçlerine devam ederken, geri kaldıkları konuları da yeniden pekiştirme imkanı buldu. Yıl boyunca öğrencilere yönelik akademik desteklerin süreceği belirtildi.

EĞİTİMDE MARKA KENT BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'yı eğitim konusunda marka kent haline getirdik. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm Bayraklılı çocuklarımızın yanında oluyoruz. Ücretsiz kurslar ve eğitim alanındaki tüm faaliyetlerimizle örnek bir belediye olduk. Çağdaş eğitim olanakları sunarak çocuklarımıza hayallerindeki okullarda eğitim almalarının kapılarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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