Bayraklı Belediyesi'nden Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Semineri

Bayraklı Belediyesi\'nden Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Semineri

Bayraklı Belediyesi, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle seminer düzenledi. Katılımcılar erken teşhis ve korunma yöntemleri hakkında bilgi aldı.

18.01.2025 11:54  Güncelleme: 12:01
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Bayraklı Belediyesi, Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle seminer düzenledi. Etkinlikte, erken teşhis, tedavi süreçleri ve koruyucu önlemler konularında uzmanlar tarafından katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kanserle mücadelede erken teşhis çok önemli ve bizler bu farkındalığı oluşturarak bilinçli bir şekilde mücadele etmek için bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Seminer, Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal, Bayraklı Belediyesi Meclis üyeleri Özlem Avcı, Fatoş Akçam, Yeliz Çulha ve çok sayıda kadın katıldı. Katılımcılar, rahim ağzı kanserinden korunma yöntemlerini, erken teşhisin önemini, tedavi süreçlerini öğrendi. Seminerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Gülseren Şimşek, HPV aşısının gerekliliğini ve rahim ağzı kanseri farkındalığının artırılmasının önemini anlattı. Şimşek, düzenli aşılamaların kanserin önlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bu bilincin toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Seminerde, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Eğitim ve Şube Müdürlüğü'nden Psikolog Elçin Baykalkök, kanserle mücadele eden bireylerin duygusal ve psikolojik zorluklarını, bu süreçteki destek gerekliliğini ve psikososyal yardımın hastaların tedavi sürecindeki önemini katılımcılara aktardı. Seminerin sonunda çekilişle 5 kişiye ücretsiz HPV aşısı verildi.

Etkinlikler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Toplum sağlığını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Erken teşhisin tanı ve tedavideki rolünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımıza da konunun uzmanlarından doğru bilgiler aktararak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına farklı konularda devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika

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