Bayraklı Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kadın Kooperatifi Sergisi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kadın Kooperatifi Sergisi

Bayraklı Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'ne Özel Kadın Kooperatifi Sergisi

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi, el emeği ürünlerini Sevgililer Günü kapsamında bir AVM'de sergileyerek vatandaşların beğenisine sundu. Uygun fiyatlı hediyelik eşyaların yer aldığı sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

12.02.2025 14:30  Güncelleme: 14:32
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Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri, el emekleriyle hazırladıkları takı, tasarım ve ev aksesuarlarından oluşan hediyelik eşyaları görücüye çıkardı. Bir AVM'de uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı Sevgililer Günü'ne özel sergi, 16 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, üreten kadın girişimcileri desteklemek amacıyla el emeği ürünlerini Sevgililer Günü kapsamında ziyaretçilerle buluşturdu. Kadınların yeteneklerini yansıttığı takı tasarımları, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar Sevgililer Günü'ne özel stantlarda beğeniye sunuldu. Çeşitliliği ve ekonomik hediye seçenekleriyle dikkat çeken sergi, Westpark AVM'de 10.00-22.00 saatleri arasında 16 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kadınların emeğine değer katalım

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların ürettiklerini değerlendirmelerine imkan tanımak adına onları destekliyoruz. Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan stantlarımızda hem kadınlarımızın emeğine değer katmak hem de vatandaşlarımızın sevdiklerine uygun fiyatlarla el emeği, göz nuru hediyeler almasını sağlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kadın Kooperatifi Sergisi - Son Dakika

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