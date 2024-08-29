Bayraklı Belediyesi Yaz Okulları Öğrencilerinin Gösterileri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarında 8 hafta süren çeşitli atölye ve eğitimlere katılan 150 öğrenci, final etkinliğinde hünerlerini sergiledi. 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'ndaki gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl binlerce kişiyi kültür ve sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen yaz okullarına katılan 150 öğrencinin gösterilerine ev sahipliği yaptı. 8 hafta süren eğitimler sonunda kursiyerler hünerlerini final etkinliğinde sergiledi. 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'ndaki astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim, arkeoloji, çocuk öyküleri, zeka oyunları, görsel sanatlar, robotik kodlama, neşeli matematik, satranç ve müzik dinletisi gibi gösteriler katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri, bürokratlar, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatla dolu bir gelecek

Gençlere ve çocuklara sanatla ve kültürle dolu bir gelecek sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." Yaklaşık iki ay süren yaz okulumuzda 150 çocuğumuz, sanatın, müziğin ve bilimin birleştirici gücüyle bir araya geldi. Hem eğlendiler, hem öğrendiler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar hayatın her alanında imkanlarımız dahilinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR