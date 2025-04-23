Bayraklı\'da 23 Nisan, sporla taçlandı

Nafiz Gürman Spor Kulübü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde düzenlediği sportif aktiviteler, çocuklara hem eğlence dolu anlar yaşattı hem de bayram coşkusunu sahalara taşıdı.

Nafiz Gürman Spor Kulübü Futbol Okulu ev sahipliğinde Şehit Gaffar Okan spor tesislerinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar; halat çekme yarışı, çuval yarışı ve penaltı yarışında kıyasıya mücadele etti. Minik sporcuların gösterdiği büyük azim ve enerji, izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Yarışmalar sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller takdim edildi. 1'inci olan sporcuya krampon, 2'nci ve 3'üncülere futbol topu, 4, 5 ve 6'ncı olan katılımcılara ise kitap hediye edildi.

Osman Harman: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı ve aynı zamanda Nafiz Gürman Spor Kulübü Başkanı olan Osman Harman, "Bugün çocuklarımız hem eğlendi hem de sporla iç içe bir bayram geçirdi. Onların gelişimi için sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR