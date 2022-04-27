Bayraklı'da 'Acil Çözüm' Turu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Acil Çözüm Ekipleri ile Bayraklı'nın Emek ve Gümüşpala mahallelerini ziyaret etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşlik ettiği Soyer, yurttaşların talepleri doğrultusunda tespit edilen sorunlu noktaları inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dezavantajlı mahallelerin sorunlarını hızla çözebilmek için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri ile Bayraklı'da inceleme yaptı. Emek ve Gümüşpala mahallelerinde yurttaşların talepleri doğrultusunda Acil Çözüm Ekipleri'nin tespit ettiği noktaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer'e Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve muhtarlar eşlik etti.

EMEK MAHALLESİ'NDE DERE ISLAHI İÇİN 2 MİLYON LİRALIK DÜZENLEME

Başkan Soyer ilk olarak Emek Mahallesi 7263. Sokak'taki dereyi ve su baskını sorunu yaşanan bölgede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından dereye ikinci bir kanal açılarak ızgara yapılacağı, yağmur suyu hattı ile kanalizasyonun ayrıştırılacağı ve böylece su taşkınlarının önleneceği belirtildi. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olacak çalışma iki ayda tamamlanacak. Düzenlemeyle mahallenin koku, taşma ve temizlik sorunu çözüme kavuşturulmuş olacak. Islah çalışmasının yanı sıra tüm mahalle haşerelere karşı ilaçlanarak daha sağlıklı bir konuma getirilecek.

REKREASYON ALANI VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Emek Mahallesi 7261. Sokak'ta yer alan parkın yenilenerek çok amaçlı bir rekreasyon alanına dönüştürülmesi sağlanacak. Mahallelinin talebi üzerine Naldöken Camii boyanarak hızla bakımının yapılması sağlanacak. 7290. Sokak'ta yol genişletme çalışmalarının hızlandırılmasının yanı sıra Barış Caddesi asfaltlanacak.

GENÇLER İÇİN SPOR ALANI

Başkan Soyer, Emek Mahallesi'nin ardından Gümüşpala Mahallesi'ne geçti. Acil Çözüm Ekipleri 7020. Sokak'ta trafik akışı, yayaların kaldırımda yürümesi ve araçların düzenli geçişinin sağlanması için çalışma yapacak. 7000. Sokak'taki İzmir İtfaiyesi'ne ait alanda bulunan parkta, vatandaşların talebiyle çok amaçlı bir gençlik merkezi yapılması kararlaştırıldı. Böylelikle gençler kötü alışkanlıklar yerine spora yönlendirilmiş olacak.

GÜMÜŞPALA PAZARYERİ'NE AÇIK HAVA SİNEMASI

Gümüşpala'da talepler üzerine Karşıyaka'ya ESHOT hattı eklenmesine yönelik güzergah çalışılması yapılacak. 7000 Sokak'ta park düzenlemesi yapılarak sosyal alanlar genişletilecek ve çay bahçesi yapılacak. Yine Gümüşpala Pazaryeri'nde açık hava sineması için düzenleme yapılacak.

İLGİYLE KARŞILANDI

Başkan Soyer, Bayraklı turunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşpala Pazaryeri'nde verdiği iftar programıyla tamamladı. Çocuklar başta olmak üzere yurttaşların yoğun ilgisıyle karşılanan Soyer, iftarın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti. İftar programı Türk Halk Müziği dinletisiyle son buldu.