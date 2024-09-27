Bayraklı\'da Halk Buluşmaları Devam Ediyor

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halkla birebir iletişim kurarak sorunları yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla düzenlediği halk buluşmalarının üçüncüsünü Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. 8 mahalleden vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda talep ve önerileri tek tek dinleyen Başkan Önal, "Daha yaşanabilir, daha modern, temiz ve güzel bir Bayraklı mümkün. Bunu birlikte başaracağız. Tüm sorunları, eksiklikleri imkanlarımız dahilinde hızla çözüme kavuşturmak için canla başla çalışarak yarının Bayraklı'sını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Üçüncü kez düzenlenen halk buluşması, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Bu kapsamda Manavkuyu, Mansuroğlu, Tepekule, Adalet, Fuat Edip Baksı, Merkez, Turan ve Çay mahallelerinden gelen vatandaşlar, kentsel dönüşümden altyapıya, park bahçe ve yol yenileme çalışmalarından sosyal, kültürel desteklere kadar her alanda akıllarındaki sorulara yanıt buldu. İlçe sakinlerini tek tek dinleyen Başkan Önal, başkan yardımcılarıyla birlikte göreve geldikten sonra yapılan çalışmaları ve yapılacakları anlattı. Vatandaşlar, iletilen sorunların hızla çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Önal'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan İrfan Önal, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi halk buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve katılımın yoğun olması bizi mutlu ediyor. 'Bayraklı'yı ortak akılla, birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu nedenle komşularımızla ve tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek daha güzel ve yaşanabilir bir Bayraklı için talep, öneri ve görüşleri dinliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana aldığımız tasarruf tedbirleri ve mali yapı çalışmalarımızla ekonomisiyle de güçlü bir belediye hedefliyoruz. Mahallelerimizde temizlik, yol yenileme, kaldırım, kilit parke, park bahçe işleri, eğitim, sağlık, spor, veterinerlik, kültür-sanat gibi hizmetlerimizi sürdürürken sosyal desteklerimizle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Biliyoruz ki; Bayraklı çok daha iyilerini hak ediyor ve bunun için de yorulmadan, durmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda gerekli imar revizyon planlarının hazırlanması, depremzedelerimizin sorunlarının çözümü ve takipçisi olmak gibi temel önceliklerimiz ile ilgili de üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Daha yolun başındayız, bu tür buluşmalarla da ilçe sakinlerimizi, tüm paydaşlarımızı dinlemeye bu kenti söylediğimiz gibi birlikte yönetmeye kararlıyız. Bayraklı'yı sadece belediye olarak değil, halkımızla el ele vererek yöneteceğiz. Hep birlikte daha güzel bir Bayraklı inşa edeceğimize inanıyorum" dedi. - İZMİR