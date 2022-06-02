Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi - Son Dakika
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Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi

02.06.2022 12:53
Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan beceri ve hobi kurslarına sezon boyunca katılan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkardı.

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan beceri ve hobi kurslarına sezon boyunca katılan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkardı. Bayraklı sahilinde açılan sergi, vatandaşların da ilgisini çekti.

Bayraklı'nın üreten kadınları, yıl boyunca kurslarda ürettikleri takı-tasarım ve ev aksesuarlarını dönem sonu sergisinde beğeniye sundu. Bayraklı sahilinde açılan ve iki gün sürecek sergi, dans gösterisi ile başladı. 27 branşta, bin 152 kadının katılımıyla açılan kurslarda üretilen el emeği ürünler vatandaşlarla buluşturuldu, açılış kurdelesi birlikte kesildi. Açılışa; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı da katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınların, gençlerin ve çocukların üretim süreçlerine daha çok katıldığı, sosyal yaşamda daha çok yer aldığı bir Bayraklı'yı birlikte kuruyoruz. O nedenle İzmir'in kalbi Bayraklı diyoruz. Kurslarımızı her dönem geliştirerek açacağız ve el emeğini baş tacı edeceğiz" dedi.

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnan da, "Amacımız; Bayraklı'da her ailemize ulaşarak ev ekonomilerine katkı sunmak. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlarımızın bu sürece dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi
Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi
Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi
Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi

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Kaynak: İHA

Serdar Sandal, Hisarcık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın üreten kadınları el emeklerini sergiledi - Son Dakika


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