Bayram alışverişinde kolonya seçimine dikkat!

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Bayram alışverişi yapmak için marketlere giden vatandaşların kolonya alırken kokuya, görünüşe, alkol derecesi ve ambalajlanma gibi konulara dikkat etmesi gerekiyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kolonya satışlarında da artış yaşanması bekleniyor. Şeker ve çikolatanın yanında olmazsa olmazlardan olan kolonyayı alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. En doğru terciyi yapmak için ise Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlara uymak, insan sağlığı açısından önem arz ediyor.

Kolonya berrak olmalı

TSE belirlediği hususlara göre kolonyanın görünümü berrak olmalı ve içinde tortu, bulanıklık veya yabancı cisim bulunmaması gerekiyor. Limon kolonyasına herhangi bir boya maddesi eklenmemelidir. Limon kolonyası, güneş ışığında solan hafif bir renk olabilir. Kullanılan boya maddesi ile koku verici esans arasında uyum sağlanmalı. Koku, kolonyanın karakterine uygun olmalı ve terpenik bileşenlerden uzaklaştırılmış esanslar tercih edilmeli.

Limon kolonyası en az 70, diğer kolonyalar en az 60 derece olmalı

Vatandaşların alkol limon kolonyası almasında etkili seçeneklerden birisi de alkol derecesi. Yine TSE şartlarına göre limon kolonyasında en az 70 derece, diğer kolonyalarda ise en az 60 derece alkol bulunmalı.

Kolonya cam veya renksiz plastik şişelere konulmalı ve sıkıca kapatılmalıdır. Şişe ağzında plastik bir tıpa bulunabilir veya plastik bidonlar açılmışlık durumunu gösterecek şekilde kapatılmalıdır. İkinci ambalaj olarak karton kutu kullanılabilir ve karton kutu jelatin yaprak ile sarılabilir.

Üzerindeki etikette firmanın ticari unvanı veya kısa adı, adresi veya tescilli markası, TS 5178 standardının işareti ve numarası, alkol derecesi, seri numarası veya kontrol numarası, asgari net miktar ve cinsi gibi bilgiler bulunmalı. - ANKARA