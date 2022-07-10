Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar oyun alanlarına koştu - Son Dakika
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Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar oyun alanlarına koştu

10.07.2022 15:53
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar oyun alanlarına koştu

Van'da harçlıklarını alan çocuklar, alışveriş merkezlerindeki oyun parklarına koştu.

Van'da harçlıklarını alan çocuklar, alışveriş merkezlerindeki oyun parklarına koştu.

Bayramda topladıkları harçlıkları oyun parklarında harcayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Kimi çocuk bowling oynayıp çarpışan arabalara binerken yaşı daha küçük olanlar ise ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi. Aileler bayram tatilinin çocuklar için bir eğlence fırsatı olduğunu ifade ederek, mümkün olduğunca onların güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

Van AVM Toru Mağaza Müdürü Uğur Lama, bayram boyunca yoğunluğun olduğunu belirterek, "Mağazamız eğlence açısında oldukça geniş. Çocuklar, aileleri ile birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklar bizim neşe kaynağımız. Onlara hizmet etmekten mutlu oluyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Bütün çocukların bayramlarını kutluyor, tüm çocukları mağazamıza bekliyoruz" dedi.

Bayramı çok sevdiklerini anlatan çocuklar ise gün boyu eğleneceklerini söylediler. - VAN

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Kaynak: İHA

alışveriş, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar oyun alanlarına koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar oyun alanlarına koştu - Son Dakika
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