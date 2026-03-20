Bayram namazında camiler doldu taştı
20.03.2026 11:35
Erzurum'un Oltu ilçesinde Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. İlçenin önemli ibadet mekanlarından tarihi Aslanpaşa Camisi'nde bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar, camiyi tamamen doldurdu.

Bayram namazı öncesinde Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi cemaate vaaz verdi. Çelebi, vaazında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yaparak, bayram namazının kılınışı hakkında da bilgilendirmede bulundu. Ardından Ayhan Taşbaşı tarafından bayram namazı kıldırıldı. Namazın ardından cami içerisinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

Namaz sonrası Oltu Belediyesi tarafından cami çevresinde kurulan stantlarda vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu. Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Adem Çelebi de stantlarda vatandaşlara çorba ve çay dağıtarak bayram sevincine ortak oldu.

Program kapsamında daha sonra Oltu Aslanpaşa Şehitliği ziyaret edildi. Burada şehitler için dualar edilerek bayramın manevi atmosferi paylaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Advertisement
