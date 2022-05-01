Bayram öncesi doyasıya eğlendiler - Son Dakika
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Bayram öncesi doyasıya eğlendiler

01.05.2022 10:20
Bayram öncesi doyasıya eğlendiler

Derince Kent Meydanı'nı dolduran çocuklar Ramazan etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Derince Kent Meydanı'nı dolduran çocuklar Ramazan etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Derince Belediyesi, çocuklar için Kent Meydanı'nda Ramazan eğlencesi düzenledi. Program birbirinden renkli gösterilere sahne olurken, çocuklar doyasıya eğlenme imkanı buldu. Kent Meydanı'nı dolduran çocukları, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da yalnız bırakmadı.

Çcouklar hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini yaşama fırsatı buldu. Çocukların aileleri ile birlikte katıldığı Kent Meydanı'ndaki etkinliklerde; Karagöz ve Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, illüzyon gösterisi, Aşuk ile Maşuk, mini disko, palyaço gösterisi ve şişme oyun grupları yer aldı. Ramazan Bayramı öncesi doyasıya eğlenen çocuklara etkinlik boyunca pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti de ikram edildi. - KOCAELİ

Bayram öncesi doyasıya eğlendiler
Bayram öncesi doyasıya eğlendiler
Bayram öncesi doyasıya eğlendiler
Bayram öncesi doyasıya eğlendiler
Bayram öncesi doyasıya eğlendiler

YORUMLAR
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Kemal Bayraktar, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram öncesi doyasıya eğlendiler - Son Dakika


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