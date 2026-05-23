Bayram Öncesi Yaşlılara Bakım

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşların saç ve sakal bakımları, öğrenciler tarafından yapıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde yürütülen "Vefa Evde Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında kent merkezinde yaşayan yaşlılar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince evlerinden alınarak Mesleki Eğitim Merkezine götürüldü.

Merkezde öğrenciler tarafından yaşlıların saç ve sakal bakımları gerçekleştirildi. Bakımların ardından vatandaşlar yeniden evlerine bırakıldı.

Evlerinden çıkamayan yaşlıların kişisel bakımları ise öğrenciler tarafından evlerinde yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bayram öncesinde büyükleri ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Öğrenciler, okulda öğrendikleri mesleki bilgileri sahada uygulama fırsatı bulduklarını ifade etti.

Tıraş hizmetinden yararlanan yaşlı vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

SYDV personeli Evren Osman Yalçın, vakıf olarak "Vefa Evde Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında 280 haneye ev temizliği hizmeti sunduklarını söyledi.

Bayram öncesinde yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, "Vatandaşlarımızı evlerinden alıp merkeze getirdik. Tıraşlarının ardından tekrar evlerine bırakacağız. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı da evlerinde ziyaret ederek bayram tıraşlarını yapacağız." dedi. - ERZİNCAN