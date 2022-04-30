Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat - Son Dakika
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Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat

30.04.2022 14:01

Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat Ramazan bayramı tatili dolayısıyla açık alanda geçirilecek zamanların artacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat

AYDIN - Ramazan bayramı tatili dolayısıyla açık alanda geçirilecek zamanların artacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli, "Çam kese böceği ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebilecek alerjik reaksiyona neden olabilir" diye konuşarak vatandaşları uyardı.

Yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri çam ağaçlarında yuvalanarak, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Nisan ve Mayıs aylarında çoğalan çam kese böceklerine insanların teması halinde vücutta kızarıklık, kabarıklık ve benzeri alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla açık alanlarda geçirilecek zamanların artış göstereceğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli vatandaşları çam kese böcekleri ve oluşturabileceği alerjik reaksiyonlara karşı uyardı. Çam ağaçlarına temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Yürekli, "Çam kese böcekleri ile mücadele edilse de hemen hemen bölgemizdeki tüm çam ağaçlarında görüyoruz. Çam ağaçlarında kendilerine yuva yapıyorlar. Yuvalar açıldığında içerisindeki böcekler çevreye yayılıyor. Bu yuvaların tüyleri ve böcekler hassas bünyeli vatandaşlarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor hatta hastaları ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebiliyor. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için mümkün olduğunca çam kese böceklerinin yuvalarına temas edilmemelidir. Alerjik bir bünyesi olan insanlar bu ağaçların olduğu bölgelerden uzak durmalıdır" dedi.

Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat
Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat
Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat
Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat

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Ramazan Bayramı, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat - Son Dakika


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