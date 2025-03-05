Bayram Yıldız Anıldı - Son Dakika
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Bayram Yıldız Anıldı

Bayram Yıldız Anıldı

AK Parti Osmangazi, vefatının yıldönümünde Bayram Yıldız'ı ziyaret ederek dualar etti.

05.03.2025 14:01
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AK Parti Osmangazi Teşkilatı, önceki dönem ilçe başkanı Bayram Yıldız'ı vefatının yıldönümünde unutmadı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve teşkilat üyeleri, Bayram Yıldız'ın kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Anma programında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Bayram Yıldız'ın teşkilata ve ilçeye kattığı değeri vurgulayarak, " Bayram Başkan, davasına gönülden bağlı, özverili bir İlçe Başkanıydı. Onun emeklerini ve bıraktığı izleri asla unutmayacağız" dedi.

Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise, "Bayram Yıldız başkanımız, her daim teşkilatımıza yol gösteren, fedakarca çalışan bir dava adamıydı. Onu hayırla yad ediyor, Rabbimden rahmet diliyoruz. "ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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