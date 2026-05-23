Bayram Yolculukları için Uyarılar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlar hakkında, "Ailece çıkılan yolculuklar bayram sevincini farklı bir acıya dönüştürmemeli. Özellikle yağışlı havalarda yolların kayganlaşması ve su birikintileri sürücüler için risk oluşturabiliyor" dedi.

Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını belirten Palandöken, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkılmaması gerektiğini, trafik kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"En çok dikkat etmemiz gereken konu, bayram tatilinin acıya dönüşmemesidir"

Yolculuğa çıkılmadan önce aracın periyodik bakımlarının kontrol edilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, "Bilindiği üzere bu yıl da Cumhurbaşkanımız Kurban Bayramı tatilini 9 güne tamamladı. İnsanlarımız şehirlerden tatil beldelerine, memleketlerine ve köylerine gitmek üzere yola çıkacak. Okulların da tatil olmasıyla birlikte aileler için önemli bir tatil fırsatı doğdu. Büyük şehirlerde bir sakinlik yaşanırken vatandaşlarımız bayram hazırlıklarını yaptı, şekerini ve çikolatasını aldı, misafirlerini beklemeye başladı. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken konu bayram tatilinin acıya dönüşmemesidir. Trafikte çok dikkatli olunmalı. Aracın periyodik bakımları mutlaka yapılmalı. Sürücüler kendi sağlık durumlarını kontrol etmeli, uykusunu almadan yola çıkmamalı. Trafik kazalarının yoğun olduğu saatler dikkate alınmalı. Ailece çıkılan yolculuklar bayram sevincini farklı bir acıya dönüştürmemeli. Özellikle yağışlı havalarda yolların kayganlaşması ve su birikintileri sürücüler için risk oluşturabiliyor. Trafik ışıklarına, trafik ekiplerinin işaretlerine ve yol uyarılarına mutlaka dikkat edilmeli. Bayramı gerçek bayram tadında geçirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde 7 binden fazla trafik kazası meydana geldi"

Trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların acı bir durum olduğunu vurgulayan Palandöken, "Geçtiğimiz yıl yaşanan trafik kazalarının acı bilançosunu hatırlatan Palandöken, "Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde 7 binden fazla trafik kazası meydana geldi. 72 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bine yakın vatandaşımız yaralandı. Bayramlar insanların bir araya geldiği, dini vecibelerini yerine getirdiği özel günlerdir. Ancak trafik kazaları nedeniyle yaşanan kayıplar hepimizi derinden üzüyor. Maddi zararlar bir şekilde telafi edilir ama kaybedilen canların geri dönüşü yoktur. Kimsenin ailesinden ve sevdiklerinden kopmamasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemizde barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum" cümlelerine yer verdi. - ANKARA