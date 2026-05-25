Bayramda Güvenli Yolculuk İçin Öneriler
Uzmanlar, bayram tatilinde araç bakımlarını ihmal etmeyen sürücüler için önemli uyarılarda bulundu.

Bayram tatili için yola çıkma planı olan ve yolculuğa başlayan sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri, lastik bakımı ve güvenli sürüş uyarılarında bulunan uzmanlar, tedbirlerin güvenli bir seyahat için önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı tatilinde yollarda olan ve yola çıkacak vatandaşların hareketliliği sürüyor. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram tatilinde araçlarıyla yola çıkan ve çıkmak için planları olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Ceylan, yoldaki trafik ve trafik işaretlerine uymamız gerektiğini belirterek, "Bu noktada hassasiyet göstermemiz gerekir. Cep telefonu kullanımı, yorgun ve dalgın, uykusuz araç kullanmak, bunlar zaten tehlikelidir. Bunun yanı sıra bizim kendimiz ve yolcularımızın güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Emniyet kemerlerimizi takılı konumda bulundurmamız gerekir. Eğer ki, küçük çocuk taşıyorsak çocuk koltuğu gerekiyor dikkat etmemiz lazım. Kurallara uymamız gerekiyor. Kurallar bizim uymamız için konulmuştur. Bu kurallara uymadığımız takdirde kendi canımızı riske attığımız gibi diğer yol kullanıcılarının canını da riske atabiliriz" dedi.

"Seyahatlerimizi planlamamız lazım"

Güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için plan önerisinde bulunan Ceylan, "Seyahatlerimizi planlamamız lazım. Yani bayramdan önce çıkabiliyorsak bayram öncesi seyahate çıkmamız, bayram dönüşünde de son güne kalmadan yani trafiği de sıkışık hale getirmeden, yoğunlaştırmadan eğer birkaç gün öncesinde normalde hafta sonuna bayram bitmiş olacak ama son güne kalmadan eğer ki planlamamızı yaparsak trafikteki yoğunluğu da önlemiş oluruz. Bu noktada hassasiyet göstermemiz gerekir. Araçlarımızın bir taşıma sınırı var, yolcu kapasitesi, yük miktarının belli olduğu araçlarımızdır. Bu konuda biz yolcularımızı eğer diyelim ki aracımız 5 kişilikse bu araçlarda 6-7 kişinin seyahat etmesi sıkıntılıdır. Bu riskte lastik patlaması olabilir. Aracın virajlarda virajı alamaması gibi buna benzer hassas durumlar meydana gelir burada tehlike arz eder. Dolayısıyla bizim araçlarımızdaki yolcu ve yük miktarını aracımızın taşıma kapasitesine göre ayarlamamız gerekiyor ki herhangi bir sıkıntıya yol açmayalım" ifadelerini kullandı.

"Lastikler çatlayınca yolda aniden patlayabiliyor"

Lastikçi Osman Doğan ise "Sürücülere bakımsız lastiklerini değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Yollarımız yağışlı genel kontrollerini yapmaları önemli olacaktır. Biz burada elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı olmak için mücadele ediyoruz. Çatlak lastikler yolda aniden patlayabiliyor. Ondan dolayı lastikleri değiştirmeye müşterimiz bakıyor, lastiğin dişleri iyi mi devam ediyor yoluna. Ama lastiğimiz bayatladığı için bir an önce değiştirmesini istiyoruz. Lastikçiye gelip lastiklerini kontrol etmesini istiyoruz. Sonra jant kontrolleri, balans kontrollerine bakmalarını, güvenle yola çıkmalarını için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Araç bakımı ve fren kontrolleri muhakkak yaptırılması lazım"

Araç bakımının önemine değinen araç teknik servis uzmanı Ural Zeybek ise "Yola çıkan sürücülerimiz için yola çıkmadan servislere uğraması aracın yağına, suyuna, su kontrolleri, antifriz kontrolleri yani genel araç bakımı ve fren kontrolleri muhakkak yaptırılması lazım. Lastik basınçlarının kontrolü çok önemli, lastik basınçları kontrol edilmeli. Havalar ısındıktan sonra özellikle frenlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Antifrizinizi kışın olduğu gibi yazın da antifriz kontrolü önemli. Yoğunluğumuz çok iyi, aşırı yoğunluk var" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

