Bayramdan sonra da şeffaf oda - Son Dakika
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Bayramdan sonra da şeffaf oda

12.05.2022 12:54
Bayramdan sonra da şeffaf oda

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'de ve Türkiye'de bir ilk olarak makam odasını Mevlana Mahallesi Meydanı'na taşıdığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'de ve Türkiye'de bir ilk olarak makam odasını Mevlana Mahallesi Meydanı'na taşıdığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması tüm hızıyla sürüyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından ilki gerçekleşen uygulamaya vatandaşların ilgisi yine yoğun oldu. Dört ayı geride kalan uygulamada bu haftaya kadar 4 binin üzerinde Talaslı vatandaş Başkan Yalçın ile görüştü. Bu hafta on yedincisi gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar çarşamba günleri Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Her yaştan vatandaşın geldiği Şeffaf Oda uygulamasında başladığı günden bu yana 4 bin 128 kişi Başkan Yalçın ile görüştü. Her hafta birbirinden ilginç ve renkli görüntülerin sahne olduğu uygulama her koşulda devam ediyor. Vatandaşların istek ve taleplerine anında çözüm bulan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasıyla kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda'da görüşen tenis antrenörü Ayhan Geres; "23 Nisan turnuvasında öğrencim Furkan ile birincilik ödülü aldık. Başkanımız bununla ilgili görüşmek istedi. Başkanımla Şeffaf Oda'da birebir görüşmek çok hoşuma gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tenis konusunda eksikliğin olduğunu belirtim ve bunun için fikir alışverişinde bulunduk. Yardımcı olacağını söyledi. Çok memnun kaldık" dedi. 23 Nisan turnuvasında birinci olan minik Furkan Kağan da, malzeme desteği sözünde bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Talas'ta bir özel okulun yöneticiliğini yapan Murat Öztemur ise 'Şeffaf Oda'da başkanımızı ziyaret ettik. Uygulama çok hoşumuza gitti. Bahar şenliklerine başkanımı davet etmek için geldik ve burada çok güzel bir ortam gördük. Halkın direkt olarak başkanımıza ulaşması, isteklerini iletmesi bizim için ve ilçemiz için gayet güzel. Çok etkili ve güzel bir uygulama. Başkanımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Bayramdan sonra da şeffaf oda
Bayramdan sonra da şeffaf oda
Bayramdan sonra da şeffaf oda
Bayramdan sonra da şeffaf oda
YORUMLAR
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Bir şehir tayini çıkan vali için üzüldü Bir şehir tayini çıkan vali için üzüldü Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

Mustafa Yalçın, Türkiye, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayramdan sonra da şeffaf oda - Son Dakika


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