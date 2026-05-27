Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerinden Edirnekapı Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerinden Edirnekapı Şehitliği'ne Ziyaret

27.05.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ne akın atti. Şehitliğe ziyarete gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti. 2008 yılında şehit olan asker İbrahim Doğan'ın babası, "Evladımızın kabri başındayız, bayram ziyaretine geldik. 2008 yılında Kuzey Irak'ta şehit oldu. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti, o zaman şehit oldu. Şehit olalı 18 yıl oldu. Evladımız vatan için şehit oldu. Bu yüzden gururluyuz. İnşallah bundan sonra şehitler gelmez. Dileğimiz o yönde. Allah evlat acısını kimseye vermesin" dedi.

"Dayım 20 yıl önce Şırnak'ta şehit oldu"

20 yıl önce şehit olan dayısının kabrini ziyarete gelen Samet Talha Çiçek, "Tabii ki duygusalız. Dayım 20 yıl önce Şırnak'ta şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz. Dayım kahramanca şehit olmuş. Biz de bu durumla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

10 ay önce yeğeni şehit olan Fikriye Akpolat ise, "Bu acının tarifini anlatmak zordur. Şehit olduğu için seviniyorum ama yürek dayanmıyor. 23 yaşındaydı, kardeşleri var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerinden Edirnekapı Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika

Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:52:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerinden Edirnekapı Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.