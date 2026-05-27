Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerinden Edirnekapı Şehitliği'ne Ziyaret

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan'daki Edirnekapı Şehitliği'ne akın atti. Şehitliğe ziyarete gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti. 2008 yılında şehit olan asker İbrahim Doğan'ın babası, "Evladımızın kabri başındayız, bayram ziyaretine geldik. 2008 yılında Kuzey Irak'ta şehit oldu. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti, o zaman şehit oldu. Şehit olalı 18 yıl oldu. Evladımız vatan için şehit oldu. Bu yüzden gururluyuz. İnşallah bundan sonra şehitler gelmez. Dileğimiz o yönde. Allah evlat acısını kimseye vermesin" dedi.

"Dayım 20 yıl önce Şırnak'ta şehit oldu"

20 yıl önce şehit olan dayısının kabrini ziyarete gelen Samet Talha Çiçek, "Tabii ki duygusalız. Dayım 20 yıl önce Şırnak'ta şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz. Dayım kahramanca şehit olmuş. Biz de bu durumla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

10 ay önce yeğeni şehit olan Fikriye Akpolat ise, "Bu acının tarifini anlatmak zordur. Şehit olduğu için seviniyorum ama yürek dayanmıyor. 23 yaşındaydı, kardeşleri var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL