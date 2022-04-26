Bayramlıklar Düzce Belediyesinden - Son Dakika
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Bayramlıklar Düzce Belediyesinden

26.04.2022 10:32
Bayramlıklar Düzce Belediyesinden

Düzce Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bin 500 çocuğa ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılacak.

Düzce Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bin 500 çocuğa ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılacak.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala çocukları unutmadı. Belediye görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunmak için kolları sıvadı. Sosyal İşler Müdürlüğü, hayırseverler tarafından da desteklenen çalışma dahilinde toplam bin 500 çocuğa bayramlık dağıtımına başladı. Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek olan dağıtıma katılan Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, çocukların mutluluğuna ortak oldu. - DÜZCE

Bayramlıklar Düzce Belediyesinden
Bayramlıklar Düzce Belediyesinden
Bayramlıklar Düzce Belediyesinden
Bayramlıklar Düzce Belediyesinden

YORUMLAR
500
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Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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