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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, Gazzeli çocuklar için yardım programı düzenliyor - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, Gazzeli çocuklar için yardım programı düzenliyor

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 'seyirci kalamayız' temasıyla bir yardım programı düzenleyecek. Programdan elde edilecek gelirin tamamı Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak. Tüm duyarlı kişiler etkinliğe katılmaya ve destek vermeye davet ediliyor.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, Gazzeli çocuklar için yardım programı düzenliyor
11.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:27
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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Gazzeli çocuklar için 'seyirci kalamayız' temasıyla yardım programı düzenleyecek. 13 Ocak Cumartesi günü İsmetpaşa Mahallesi Bilgi Evi'nde düzenlenecek etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak. Öğrenciler, duyarlı herkesi programa katılmaya ve destek vermeye davet ediyor.

Gazze 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından aralıksız olarak bombalanmaya devam ediyor. Ağır bombardımanlarda ve saldırılarda şu ana kadar on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan evlerinden edildi. Anne-babalar evlatsız, evlatlar anasız-babasız bırakıldı. Zulüm o denli büyüdü ki, kitlesel katliama ve büyük bir soykırıma dönüştü. Bu kanlı soykırımın en büyük kurbanları hiç şüphesiz masum insanlar, kadınlar ve çocuklar oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak

Sokaklarda oyun oynayacak yaştayken bombaların hedefi haline geline akranlarına duyarsız kalamayan Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekmek amacıyla Filistinli çocuklar için program düzenleyecek. 'Seyirci kalamayız' temasıyla 13 Ocak Cumartesi günü, 10.30-17.00 saatleri arasında İsmetpaşa Mahallesi Bilgi Evi'nde düzenlenecek yardım programından elde edilen gelirin tamamı Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak. Öğrenciler, herkesi programa katılmaya ve destek vermeye davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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