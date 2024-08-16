Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla düzenlenen Mahalle Meclisleri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla düzenlenen Mahalle Meclisleri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla düzenlediği Mahalle Meclislerinin ikincisi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediyenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nı ortak akılla oluşturmak amacıyla düzenlenen meclislerde vatandaşlar fikirlerini özgürce dile getirdi.

16.08.2024 10:39
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Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nı ortak akıl oluşturmak amacıyla düzenlenen Mahalle Meclislerinin ikincisi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla düzenlediği Mahalle Meclislerinin ikincisi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediyenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nı ortak akılla oluşturmak amacıyla düzenlenen ve toplam 4 mahalleyi kapsayan ikinci mecliste 7'den 70'e tüm vatandaşlar fikirlerini özgürce dile getirdi. Vatandaşların görüş, düşünce ve önerilerinin alındığı, Yenidoğan, Vatan, Terazidere, Orta, Altıntepsi, Muratpaşa ve İsmetpaşa mahallelerini kapsayan Mahalle Meclisinin ardından Kartaltepe, Kocatepe, Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerini kapsayan ikinci Mahalle Meclisi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ev sahipliği yaptığı, Kartaltepe Mahallesi'nde düzenlenen ikinci Mahalle Meclisine Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Mehmet Demirok, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Hakan Baş, Özlem Tut, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlardan alınan görüş, öneri ve talepler doğrultusunda belediyenin 5 yıllık dönemi kapsayan yeni stratejik planının oluşturulacağı açıklandı.

"Vatandaşlarımızı dinlemeye devam edeceğiz"

Bayrampaşa'nın geleceği için tarihi bir adım attıklarını ve vatandaşların katılımıyla çok verimli iki toplantı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bayrampaşa'mızı güçlü ve aydınlık yarınlara taşımak için birlikte hareket ediyoruz. Çünkü biz toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Akıl akıldan üstündür diyoruz ve planlarımızı halkımızla beraber yapıyoruz. Bu kapsamda, belediyemizin 2025-2029 dönemi yeni stratejik planını ortak akılla belirlemek amacıyla Mahalle Meclisleri düzenledik. Bu vesileyle, halkımızın bizim için çok kıymetli olan görüş, düşünce ve önerilerini aldık. Mahalle Meclislerimize katılan ve fikirleriyle katkı sunan tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Biz halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. Küçüğünden büyüğüne tüm komşularımızdan aldığımız öneri ve talepler doğrultusunda yeni stratejik planımızı belirleyeceğiz. Mutlu ve güzel günler ilçemizi bekliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Senin geleceğin, senin kararın' sloganıyla düzenlenen Mahalle Meclisleri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika

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