Bayrampaşa'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde Bayrampaşalı vatandaşlar doyasıya bayram coşkusu yaşattı. Fener alayı ile başlayan yürüyüş gençlerin eğlenceli konseri ile son buldu.

Bayrampaşa Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde eğlenceli etkinlere imza attı. Akşam saatlerinde ilçenin Bilgehan Caddesi üzerinde başlayan Fener Alayı ile buluşan vatandaşlar daha sonra Ada parkta düzenlenen konser ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Siyasi parti ilçe temsilcileri, dernek yöneticilerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşü sırasında açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlerimiz ile birlikte coşkuyla kutluyoruz. Alanımızda muhteşem bir kalabalık var gençlerimizin ve halkımızın teveccühü muhteşemdi. Atatürk'ümüzün Türk Gençliğine emanet etmiş olduğu bu bayramı gençlerimiz ile bir konser ile süsleyerek coşkuyla kutladık. Tekrardan gençlerimizin bayramını yürekten kutluyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir onlar ile beraber büyük Türkiye'nin inşasını inşallah gerçekleştireceği" dedi.