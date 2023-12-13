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Bayrampaşa'da güvenlik ve huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da güvenlik ve huzur toplantısı yapıldı

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç ile diğer yetkililer, Bayrampaşa'nın güvenliği ve huzuru için bir araya geldi. Toplantıda ilçenin güvenliği ele alındı ve Başkan Aydıner, emniyet birimleriyle koordineli hareket ettiklerini ve halkın huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Bayrampaşa\'da güvenlik ve huzur toplantısı yapıldı
13.12.2023 - 15:27,
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Bayrampaşa'nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç ile diğer yetkililer toplantıda bir araya geldi. Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Huzur Toplantısı'nda ilçenin güvenliği tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Atila Aydıner, "İlçemizin güvenliği noktasında emniyet birimlerimiz ile koordineli hareket ediyor; halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatı için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Huzur Toplantısı Bayrampaşa'da bir Hotelde yapıldı. Bayrampaşa'nın güvenliğinin tüm yönleriyle masaya yatırıldığı toplantıya Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Atila Aydıner, "İlçemizin güvenliği noktasında emniyet birimlerimiz ile koordineli hareket ediyor; halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatı için birlikte çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da güvenlik ve huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika
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