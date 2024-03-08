BBP Talas Belediye Başkan Adayı Hakan Taşpınar, köylerde yaşayan vatandaşların gelir seviyesini yükseltmek istiyor

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ve BBP Talas Belediye Başkan Adayı Hakan Taşpınar, gazeteciler cemiyetine ziyaret gerçekleştirdi. BBP Talas Belediye Başkanı Hakan Taşpınar, "Bir pazar oluşturup, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesini yükseltmek istiyoruz" dedi.

BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ve BBP Talas Belediye Başkan Adayı Hakan Taşpınar, gazeteciler cemiyetine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ve BBP Talas Belediye Başkan Adayı Hakan Taşpınar, BBP İl Başkan Yardımcısı Tuğrul Yıldırım, BBP Talas İlçe Başkanı Fevzi Demircan, BBP Talas İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Güner katıldı. Burada bir konuşma yapan BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci, "Biz Kayseri'de 10 ilçede adayımızla sahada çalışmalarımızı başlattık. Birbirinden kaliteli, ticari hayatlarında ya da yaptıkları işte çok başarılı olan adaylarla rahmetli, şehit liderimize yakışacak, bir çizgide çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu manada Talas Belediye Başkan Adayımız Hakan Bey'i de açıkladık" dedi.

Talas Belediye Başkan Adayı Hakan Taşpınar da, "Belediyeye katkı için belediyeyi yürümek için elimizden geldiğince çalışacağız. Burada bazı projelerimiz var. Özellikle proje anlamında kültür merkezi, spor tesisleri, gençlerimizin çokça talep ettiği voleybol sahası Talas'ta hiç yok. Köylerimizde de yoğun talep var. İstekler var. Özellikle su, ulaşım sıkıntıları var. Ulaşımla alakalı şehre direkt inmek istiyorlar. Hiç aktarma yapmadan. Çünkü sıkıntı yaşıyorlar. Bunu çözmeye çalışacağız. Tarım alanında da ilgi ve alaka istiyorlar. Hayvancılıkta süt üretim tesisi, süt işleme tesisi kurmayı düşünüyoruz. Burada ürettiğimiz şeyleri Kayseri'ye ilçelere, çevredeki illere göndermek istiyoruz. Burada bir Pazar oluşturup, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesini, bütçesini yükseltmeyi düşünüyoruz. Daha sonrasında tarımla alakalı ciddi projelerimiz var. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza bunun için destek vereceğiz. Yem anlamında, gübre anlamında gerekli destekleri sağlayacağız. Ürettikleri ürünleri de belediye nezdinde satmayı düşünüyoruz. Çünkü kendileri sattıkları zaman zarar ediyorlar. Direkt toptancıya verdikleri zaman fiyat düşük oluyor. Belediye de komisyon kurup, satışı değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ