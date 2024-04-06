BBP'li başkanın ilk icraatı tabelaya T.C. yazmak oldu - Son Dakika
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Yerel

BBP'li başkanın ilk icraatı tabelaya T.C. yazmak oldu

Sivas Belediyesi hizmet binasının giriş tabelası değiştirilerek T.C. ibaresi eklendi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, tabela değişikliğinin büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu belirtti. Tabela değişimi, Sivas halkının talebini yerine getirme amacıyla gerçekleştirildi.

06.04.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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BBP'li başkanın ilk icraatı tabelaya T.C. yazmak oldu

SİVAS - Sivas Belediyesi hizmet binasının giriş tabelası değiştirilerek T.C. ibaresi eklendi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43.31 oy oranı ile Büyük Birlik Partisi'nin Adayı olan Adem Uzun Sivas Belediye Başkanı seçildi. Uzun, başkanlık görevine başlarken ilk icraati Sivas Belediyesi'nin hizmet binasının giriş tabelası değiştirmek oldu. 'Sivas Belediyesi' yazılı olan tabela indirilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması olan T.C. ibareli Sivas Belediyesi yazısının olduğu tabela asıldı. Belediye Başkanı Adem Uzun yaptığı açıklamada, tabela değişikliğinin büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyledi.

"Sivas halkının talebini yerine getirmiş olduk"

Tabela değişimin ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas halkının talebini yerine getirdiklerini ifade ederek, " Bugün belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil. Bunun ötesinde çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Tabelamızda daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'mizin kısaltması olan T.C. ibaresi yoktu. Şuan T.C. ibaresine yer verdik. Burada halkımıza şu mesajı veriyoruz. Birincisi belediyemiz devletimize ait bir kurum. İkincisi belediyemiz milletimize ait bir kurum. Üçüncüsü belediyemiz bundan sonra ki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, birlik beraberliğini sağlayacak çalışmalara imza atacak bir yapıda olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Adaylık sürecimde olsun gerekse seçildikten sonra sosyal medyadan Sivas halkında T.C. ibaresinin konulması yönünde bir talep vardı. Sivas halkının talebini yerine getirmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BBP'li başkanın ilk icraatı tabelaya T.C. yazmak oldu - Son Dakika

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