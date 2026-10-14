Bdirxanlı, İki Hasankale belgeseli için Hsnqala-Hasankale bağlarını Pasinler\'de çekti

Azerbaycanlı gazeteci, yazar ve senarist İmran Bdirxanlı, "İki Hasankale" belgeselinin çekimleri için Erzurum'un Pasinler ilçesine geldi. Dulkadiroğulları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, araştırmacı-tarihçi ve yazar Ümit Topal'ın da yer aldığı çalışma, Azerbaycan'daki Hsnqala ile tarihi adı Hasankale olan Pasinler arasındaki kültürel ve tarihi bağları konu alıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü bağlar bu kez iki farklı coğrafyada aynı adı taşıyan yerleşimlerin hikayesi üzerinden belgeselleştirildi.

Azerbaycan'ın Xaçmaz bölgesine bağlı Hsnqala köyünde dünyaya gelen gazeteci İmran Bdirxanlı, doğduğu topraklarla Erzurum'un eski adı Hasankale olan Pasinler ilçesi arasındaki ortaklığı ekranlara taşımak amacıyla Erzurum'a geldi.

"İki Hasankale" adı verilen belgesel çalışmasının Pasinler ayağında ilçenin tarihi dokusu, kültürel değerleri ve günlük yaşamından görüntüler kayıt altına alındı.

Çekimlerde Bdirxanlı'ya Dulkadiroğulları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ümit Topal da eşlik etti. Erzurum ve Pasinler tarihi üzerine çalışmaları bulunan Topal, bölgenin tarihi geçmişi ve kültürel yapısına ilişkin bilgi ve değerlendirmeleriyle belgesel çalışmasına katkı sundu. Çalışmanın gerçekleştirilmesine Umut Topal da destek verdi.

Aynı isim, iki farklı coğrafya

Belgeselin temelini Azerbaycan'daki Hsnqala ile Erzurum'un Hasankale adı arasındaki dikkat çekici ortaklık oluşturuyor.

Bugün Pasinler adıyla bilinen ilçe, uzun yıllar Hasankale adıyla anıldı. Azerbaycan'ın Xaçmaz bölgesindeki Hsnqala ise Bdirxanlı'nın doğup büyüdüğü yer olması nedeniyle belgeselin çıkış noktasını oluşturdu.

Bu isim ortaklığından yola çıkan çalışma, iki yerleşim arasında yalnızca ad benzerliği kurmakla kalmayıp, Anadolu ile Kafkasya arasındaki tarih, kültür ve ortak hafızanın izlerini de ortaya koymayı amaçlıyor.

Pasinler'in tarihi ve kültürü görüntülendi

Belgesel kapsamında Pasinler'in tarihi mekanları, ilçenin kültürel yapısı ve yöre insanının yaşamına ilişkin çeşitli görüntüler çekildi.

Çalışmada Pasinler'in Türk tarihi içerisindeki yeri, Hasankale adıyla taşıdığı tarihi kimlik ve bölgenin kültürel mirası da ele alındı.

Ümit Topal'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Erzurum, Pasinler ve Dulkadiroğulları tarihi de belgeselin tarihi arka planını güçlendiren başlıklardan biri oldu.

Topal, bu tür kültürel çalışmaların ortak geçmişin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarih ve kültür alanındaki çalışmalarla daha da güçleneceğine dikkat çekti.

İmran Bdirxanlı'nın Hasankale'den Hasankale'ye yolculuğu

Uzun yıllardır Azerbaycan basınında görev yapan İmran Bdirxanlı; gazeteciliğin yanı sıra yazarlık, senaristlik ve televizyon çalışmalarıyla da tanınıyor.

Bdirxanlı'nın Azerbaycan'daki Hsnqala'da başlayan yaşam hikayesinin yıllar sonra Erzurum'un Hasankale'sine uzanması, "İki Hasankale" belgeseline kişisel bir anlam da kazandırdı.

İki ülke, iki Hasankale ve ortak bir kültürel hafıza

Pasinler'de gerçekleştirilen çekimlerle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bu kez tarih, kültür ve insan hikayeleri üzerinden kayıt altına alındı. Belgeselin, Pasinler'in tarihi ve kültürel değerlerinin Azerbaycan'da ve Türk dünyasında daha geniş kitlelere tanıtılmasına da katkı sunması bekleniyor.