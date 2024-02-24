Beden Eğitimi Öğretmeni, Kuzusuyla Birlikte Spor Yapıyor

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte koşu bandında yürüyerek spor yapan beden eğitimi öğretmeni 30 yaşındaki Melike Karcı Nurcan altını bezleyip 'Dobby' adını verdiği sevimli kuzusu ile her gününü birlikte geçiriyor.

Beden eğitimi öğretmeni Melike Karcı Nurcan, yaklaşık 1 ay önce sıra dışı bir dostluk kurduğu sevimli kuzusu 'Dobby' ile bir an olsun ayrılmıyor. Nurcan, sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte koşu bandında yürüyerek sağlıklı bir yaşam sürüyor. Nurcan, altını bezlediği kuzusu ile yüzme kursundan, salon sporuna, zumbadan kalecisi olduğu kadın futbol takımının antrenmanlarına kadar birlikte zaman geçiriyor. Günlük rutinlerini de birlikte paylaşan Melike Karcı Nurcan ve Dobby aralarında kurdukları bağ ile çevrelerinde de merak uyandırıp beğeni topluyor.

"Yaşatabilmek için sahiplendik"

Kuzuların annelerin tüm yavrularına bakamayacağı için bir tanesini sahiplenme kararı aldıklarını ifade eden Melike Karcı Nurcan, "Özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Diğer yandan futbol oynuyorum, Kadınlar İkinci Ligi'nde mücadele eden bir takımın kaleciliğini yapıyorum. Yüzme antrenörlüğü ve dans eğitmenliği de yapıyorum. Hepsini aktif olarak Dobby ile beraber sürdürüyorum. Şehirde yaşadığımız için Dobby'yi sahiplenme fikrim yoktu, böyle bir imkana sahip değildik. Fakat koyunumuz 4 tane doğunca annesi bakamayacağı için birini sahiplenmemiz gerekti. Fazla yavruya bakamadığından dolayı kuzular vefat edebiliyor. Dobby'yi yaşatmak için sahiplendik" dedi.

Birlikte derslere giriyorlar

Dobby ile gün boyunca hiç ayrılmadıklarını ve birlikte derslere de girdiklerini belirten Nurcan, "Bizimle beraber evde kalıyor. Bezimiz de var, hiç bir yeri pisletme kirletme durumu da yok. Benimle okula gelip gidiyor, derslere giriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Dobby'yi sahiplenme kararı ikimizin verdiği bir karardı. Bu durumdan da oldukça memnunuz ve Dobby ile birlikte çok eğleniyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok, bir çocuğumuz olmuş gibi. Sütünü ver, mamasını ver, bezini değiştir derken günler geçiyor. Dobby'yi her yere götürüyorum. Sabah uyandığımızda ilk işimiz süt içmek ve sonrasında okula geliyoruz. Okulda, markette, eczanede kısacası her yerde benimle beraber. Birlikte zumba dersine de gidiyoruz. Dobby modern bir kuzu oldu. Kendisi kent hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Bahçelik bir alanımız var, büyüdüğünde oraya götürüp bir erkek arkadaş edindireceğiz ve çoluk çocuğa karıştıracağız. Daha sonra çocuklarımız olacak onları büyüteceğiz" diye konuştu.

"En fazla ilgiyi çocuklardan görüyor"

Dobby'ye fazla ilgiyi çocukların gösterdiğini sözlerine ekleyen Nurcan, "Tüm hayvanları çok seviyorum ve hepsi benim için çok önemli. Böceğin dahi ayrı bir güzelliği var. Bu sene bir Dobbymiz oldu. İnsanlar gördüklerinde ilk kuzu olacağını düşünemeyip köpek sanıyorlar ama daha dikkatli baktıklarında kuzu olduğunu anlayınca çok şaşırıyorlar. Kent hayatında böyle kuzu ile sıkça karşılaşmadıkları için çok dikkatlerini çekiyor. Genelde çocuklar daha fazla rağbet gösteriyorlar, hepsi fotoğraf çekilmek ve sevmek için uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN