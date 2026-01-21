Başkan Başkafa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Başkan Başkafa son yolculuğuna uğurlandı

21.01.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bekilli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Başkafa, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Başkafa'nın vefatı, ilçede derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bekilli'de 2009–2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Başkafa, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Bekilli'ye hizmet eden ve iki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Başkafa'den gelen acı haberi ilçede üzüntüye neden oldu. Mustafa Başkafa'nın cenazesi, Bekilli İlçe Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla sol yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde ailenin acısını paylaşan Anahtar Parti Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan, "Önceki dönem Bekilli Belediye Başkanımız, hemşehrimiz Mustafa Başkafa'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisini son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenen cenaze töreninde bulunarak, ailesinin, sevenlerinin ve tüm Bekilli'nin yanında olduk. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ve gani gani mağfiret; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Bekilli halkına sabırlar diliyor, başsağlığı diliyorum. Geride bıraktığı hayırlı hizmetleri, dürüst duruşu ve güzel anıları hep kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimize, Bekilli'mize böyle değerli evlatlar yetiştiren topraklar sağ olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

