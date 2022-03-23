Bekir Develi'den gençlere tavsiye - Son Dakika

2. Darıca Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen yazar Bekir Develi, gençlere ve ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Darıca Kitap Fuarı devam ediyor. Daha önce Alişan Kapaklıkaya'nın imza ve söyleşi programları ile katıldığı fuar etkinliklerinin yeni konuğu Bekir Develi oldu. Bekir Develi, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza programında vatandaşları bilgilendirdi. Develi, kendi hayatından verdiği örnekler ve anlattığı hikayelerle gençlerin farklı bir bakış açısı geliştirerek hayata yaklaşımlarının daha olumlu olması gerektiği üzerinde durdu. Bir şeyi elde etmek için mücadele vermek gerektiğini vurgulayan Develi, ailelere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Söyleşiye katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Bekir Develi'ye katılımından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti. - KOCAELİ