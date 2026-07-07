Bektaşağa Panayırı Değerlendirildi - Son Dakika
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Bektaşağa Panayırı Değerlendirildi

Bektaşağa Panayırı Değerlendirildi
07.07.2026 13:51
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Sinop'ta düzenlenen panayır sonrası toplantıda, gelecek yıl 3 gün sürmesi kararlaştırıldı.

Sinop'ta 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen Bektaşağa Panayırı'nın ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gelecek yıl panayırın üç gün sürmesi ve altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burcu Gürsu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Cem Levent Yücel ile Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçgün katıldı.

Toplantıda, gelecek yıl Bektaşağa Panayırı'nın üç gün süreyle düzenlenmesi kararlaştırılırken, tuvaletlerin işletilmesi, temizlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi, çöp toplama faaliyetlerinin organize edilmesi ve panayır alanına yeterli sayıda çöp konteyneri yerleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca panayır alanına ulaşımı sağlayan bağlantı ve ara yolların standardının yükseltilmesi, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bektaşağa Mesire ve Orman Parkı'nın oluşturulması, alana kameriye ve bankların yerleştirilmesi, yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yenilenmesi ile Bektaşağa Köy İlkokulu'nun Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Özarslan, vatandaşların panayıra gösterdiği yoğun ilgi ve katılımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, geçen yıl yaklaşık 750 olan esnaf sayısının bu yıl iki katına çıkarak bin 500'e ulaştığını söyledi.

Bu artışın Bektaşağa Panayırı'nın her geçen yıl büyüyüp geliştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Özarslan, ilgili kurumlarla birlikte gelecek yıl düzenlenecek panayırın daha planlı, düzenli ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bektaşağa Panayırı Değerlendirildi - Son Dakika

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