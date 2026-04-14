Belçika Büyükelçisi\'nden Kayseri\'ye Ziyaret

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Gökmen Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin sanayi, ticaret, eğitim ve turizm alanındaki çalışmaları hakkında Büyükelçi Van de Velde'ye bilgi verdi.

Büyükelçi Hendrik Van de Velde ise misafirperverliği dolayısıyla Vali Çiçek'e teşekkür ederek, Kayseri'yi yakından tanımaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. - KAYSERİ