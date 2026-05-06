Belçika'da Cezaevlerinde Zorunlu Uyuşturucu Testi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Cezaevlerinde Zorunlu Uyuşturucu Testi

06.05.2026 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, cezaevlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu test uygulayacak.

Belçika uyuşturucu ile mücadelede kapsamında cezaevlerindeki tüm hükümlüler zorunlu uyuşturucu testine tabi tutulacak. 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek zorunlu uyuşturucu testi uygulaması kapsamında hapishanelerde yapılacak testi reddedenlerin sonuçları pozitif sayılacak.

Belçika cezaevlerinde uyuşturucuya karşı yeni bir uygulamaya geçiyor. Belçika'da cezaevlerinde kalan veya denetimli serbestlik kapsamında olan hükümlüler için zorunlu uyuşturucu testi uygulaması başlayacak. Zorunlu uyuşturucu testi uygulaması, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Düzenleme, cezaevlerinde süregelen uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı daha sıkı ve sistematik bir mücadele hedefliyor. Adalet Bakanı Annelies Verlinden, uyuşturucu kullanımının kurum içi düzeni bozduğunu, personelin güvenliğini tehlikeye attığını ve saldırganlık vakalarını artırdığını belirterek uygulamanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Reddedenin sonucu pozitif sayılacak

Belçika Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek uygulamaya göre, testler iki yöntemle uygulanacak. Bu yöntemlerden ilki bireysel şüphe üzerine dikkat çeken durumlarda yapılacak testler olacak. Bu testlere "Hedefli test"' adı verilecek. İkinci tür testler ise caydırıcılık amacıyla yapılacak testler olacak. "Rastgele test" adı verilen bu yöntemle ani ve farklı zamanlarda testler yapılacak. Tükürük veya idrar örnekleriyle yapılacak testlerde fiziksel zorlamaya izin verilmeyecek ancak testi reddeden hükümlü pozitif sonuç almış gibi değerlendirilecek.

Pozitif çıkanlar tedaviye yönlendirilecek

Zorunlu uyuşturucu testinde sonuçları pozitif çıkanlar tedavi edilecek. Testlerden pozitif sonuç alınması halinde hükümlü tıbbi ve psikososyal birimlere yönlendirilecek, acil bakım ve tedavi programına alınacak. Bu sürecin arından yeni bir test yapılacak. Testten kaçınma, manipülasyon veya yanıltmaya yönelik girişimler ise disiplin cezası kapsamına girecek. Bakanlık, zorunlu test uygulamasının kapsamını, hükümlülerin cezalarının son aşamasını tamamladığı geçiş evrelerine de yaymayı planlıyor. Böylece hem kurum içi güvenlik hem de yeniden entegrasyon süreçlerinin daha kontrollü ilerlemesi hedefleniyor.

Belçika'da son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kullanımında yaşanan artış sokak çatışmalarının da sebebi olarak gösteriliyor. Yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında ceza alan hükümlülerin benzer şekilde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini ceza evi ortamında da sürdürmeye devam ettiği, bu durumun hem bakanlık çalışanları hem de diğer mahkumlar için tehlike arz etmeye devam ettiği bildirildi. Söz konusu uygulama ile bu tehlikelerin önlenmesi amaçlanıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belçika'da Cezaevlerinde Zorunlu Uyuşturucu Testi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:47:42. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Cezaevlerinde Zorunlu Uyuşturucu Testi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.