Belçika'da haftada 4 gün çalışma yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Belçika'da haftada 4 gün çalışma yürürlüğe girdi

21.11.2022 21:46
Belçika'da haftada 4 gün çalışma yürürlüğe girdi

Belçika'da aynı maaşa 5 yerine 4 gün çalışabilme imkanı sunan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Belçika'da aynı maaşa 5 yerine 4 gün çalışabilme imkanı sunan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Avrupa ve dünya genelinde en gelişmiş sosyal haklara sahip ülkeler arasında sayılan Belçika'da aynı maaşa 5 yerine 4 gün çalışabilme imkanı sunan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Belçika Çalışma Bakanı Pierre Yves Dermagne tarafından önerilen ve kabul edilen haftada 4 gün çalışma seçeneği ile çalışanlar, iş yeri tarafından onaylanması kaydıyla 5 gün yerine 4 gün çalışarak aynı maaşı alabilecek.

Belçika'da bugün iyürürlüğe giren yeni uygulamaya göre haftada 4 gün çalışma hakkından yararlanan bir kişi, yine de aynı çalışma saatini tamamlamak zorunda olacak. Haftada 38 saat çalışan bir kişi, günde 9 buçuk saat çalışarak 4 günde gereken mesaiyi tamamlaması halinde 5'inci gün gelmeme hakkına sahip olacak. Söz konusu düzenleme ile çalışanlar, 3 gün hafta sonu izni veya fazladan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek.

Sendikalar memnun değil

Başka ülkelerde de uygulanmaya başlayan ancak farklılıklar gösteren 4 gün çalışma prensibine karşı temkinli yaklaşan sendikalar ise, bu kararın iş verimini arttırmak yerine çalışma günlerindeki iş yükü ve stresi artıracağını savunuyor. Yeni uygulamanın yeme-içme sektöründe uygulanmasının çok zor olacağı yorumunu da yapan sendikalar, yine de başvuruları reddeden işverenlere karşı gerekçe talebinde bulunacaklarını belirtti.

Özel sektörde de geçerli olacak

Yeni uygulamanın sadece kamu çalışanları için değil özel sektör için de geçerli olacağı bildirildi. Sektör sınırlaması olmaksızın bir çalışan bu haktan yararlanmak istediği taktirde iş yerine başvuru yaparak 4 gün çalışma talep edebilecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Belçika'da haftada 4 gün çalışma yürürlüğe girdi - Son Dakika
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