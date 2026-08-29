Belçika'da Okullarda Semboller Yasaklandı - Son Dakika
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Belçika'da Okullarda Semboller Yasaklandı

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Doğu Flandre eyaletinde dini semboller yasaklandı, başörtüsü de dahil 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde okullarda dini, ideolojik ve siyasi sembollerin kullanımını yasaklayan düzenleme, 26'ya karşı 5 retle eyalet meclisinden geçti. Böylece başörtüsünü de kapsayan yasağın 1 Eylül'den itibaren eyalete bağlı okullarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Belçika'nın Flaman Bölgesi'ndeki Doğu Flandre eyalet yönetiminin 2025 yılında aldığı, eyalet okullarında dini, ideolojik ve siyasi sembollerin kullanımını yasaklayan düzenleme süreci kritik bir aşamaya geldi. Geçen yıl alınan ancak bu yıl usul hatası nedeniyle Flaman İçişleri Bakanı Hilde Crevits tarafından iptal edilen yasak kararı, yeniden eyalet meclisinin gündemine getirildi.

Koalisyon ortağı Vooruit Partisi'nin de destek verdiği düzenleme, eyalet meclisinde 26 kabul, 5 ret ve 2 çekimser oyla kabul edildi. Böylece daha önce yürürlüğe girmeden iptal edilen yasak, bu kez yeniden kabul edilerek yürürlüğe girme aşamasına geldi.

Düzenlemeyle birlikte eyalete bağlı okullarda başörtüsünü de kapsayan dini, ideolojik ve siyasi sembol yasağının yeni eğitim-öğretim yılında uygulanması bekleniyor. Yasağın, din dersi veren öğretmenler için geçerli olmayacağı belirtildi. Yeni düzenlemenin 1 Eylül Salı günü yürürlüğe girmesi beklenirken, pazartesi sabahı okul önünde protesto gösterileri düzenlenmesi planlanıyor.

Düzenlemenin yeniden kabul edilmesi, siyasi çevrelerin yanı sıra eğitim camiasında da tepkilere yol açtı.

"Kurala uymayan öğrenciler başka okullara yönlendirilecek"

Kararın mimarı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisi, düzenlemenin okullarda tarafsızlığı güvence altına almak amacıyla hazırlandığını savundu. Parti, yasağa uyamayacak öğrencilerin başka okullara yönlendirileceğini belirtti.

Eyalet başkenti Gent'teki Richtpunt kampüsü, düzenlemeden en fazla etkilenmesi beklenen okullar arasında öne çıkıyor. Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste yaklaşık 100 öğrencinin başörtüsü kullandığı belirtildi.

Tartışmalar devam ederken eyalet yönetimi, düzenlemeye yönelik kamuoyu desteğinin yüksek olduğunu savunuyor. Eyalete bağlı 9 okuldan birinde yapılan ankete göre velilerin yüzde 90'ının yasağı desteklediği iddia edildi.

Kaynak: İHA

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