Belçika, Gazze'ye havadan yardım operasyonu düzenledi - Son Dakika
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Belçika, Gazze'ye havadan yardım operasyonu düzenledi

Belçika Savunma Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenledi. Ürdün Krallığı tarafından koordine edilen operasyonda, Gazze'deki Filistin halkına acil yardım sağlandı. Benzer yardımların devam edeceği belirtildi.

07.03.2024 22:48
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Belçika Savunma Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenledi.

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne bir ülke daha hava yardım operasyonu düzenledi. Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği duyurularak, "Savunma Bakanlığı, Gazze'deki Filistin halkına acil yardım sağlamak amacıyla Ürdün Krallığı tarafından koordine edilen büyük bir hava indirme operasyonunun bir parçası olarak ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşta ayrıca Gazze'deki Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için B-FAST aracılığıyla satın alınan gıda paketlerinin bir kısmı da indirildi. Operasyon Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Benzer yardımlara devam edileceği belirtilen açıklamada, "Belçika, B-FAST aracılığıyla önümüzdeki günlerde Ürdün'ün himayesinde sonraki havadan yardım indirme operasyonlarına katılacak. Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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