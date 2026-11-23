Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle en köklü eğitim kurumlarından biri olan Bursa Erkek Lisesi'nin mezunlarını aynı çatı altında buluşturan Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği'nin (BELDER) yeni başkanı Murat Aydın oldu.

Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği'nin (BELDER) 11. Olağan Genel Kurulu, Bursa Erkek Lisesi Nevres Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde, Murat Aydın'ın başkanlığında oluşan yeni Yönetim Kurulu, 2026-2028 dönemi için oy birliğiyle 2 yıllığına göreve getirildi. Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ile eski Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in de katıldığı Genel Kurulda konuşan geçmiş dönem Başkanı Recep Akyıldız, ekip arkadaşlarıyla birlikte böyle bir okulun mezunlar derneğinde görev yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Akyıldız, derneğin üye sayısının da 120'lerden 450'lere ulaştığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oy birliği ile şu isimlerden oluştu;

"Yönetim Kurulu (Asıl): Murat Aydın, Kemal Gülarslan, M. Murat Delibaşoğlu, M. Murat Sungur, Ömer Sirkeci, Atıf Görüşün, Ali Gümüş, Bahadır Öztürk, Kenan Kibar, Mehmet Örnekal, Metin Mustafaoğlu, Gökhan Erçoban, Şenol Akaltun. Yönetim Kurulu (Yedek): Özgür Köse, İ. Kağan Asrak, Ahmet Akhan, Hüseyin Hekim, Ramadan Mandacı, İbrahim Uslu, İhsan Kırayoğlu, Murat Civan, Osman Aslan, Ufuk İlhan, Semih Atlı, Semih Ören, Gerçek Güven. Denetim Kurulu (Asıl): Yücel Akgün, M. Akın Şahin, Nail Şakir Şeker, Rahmi Kocaefe, Kazım Önder. Denetim Kurulu (Yedek): Berkan Yusuf Durak, Bülent Erden, Fahrettin Kaya, İsmail Şen, Caner Kuzman. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle yönetim kademelerine 'Onur Kurulu' ile 'Çalışma Kurulu' da eklendi. Yapılan seçimde, Onur Kurulu; Adnan Arasan, Cevdet Ulu, Erdem Saker, Ertuğrul Yalçınbayır, Hasan Candan, İbrahim Orhan, Recep Akyıldız, Şahin Gençal, Turan Tayan ve Yahya Şimşek'ten, Çalışma Kurulu ise Ferdi Tercanlıoğlu, Hasan Öztürk, Haydar Yılmaz, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Metin Kazancı, Nedret Bayramoğlu, Orhan Erkan Güngör, Osman Yıldız, Tarık Ediz ve Yücel Akgün'den oluştu."

BELDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Murat Aydın, gösterilen teveccüh nedeniyle Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek, Bursa Erkek Lisesi'ne olan borçlarını, çok çalışarak ödemeye kararlı olduklarını kaydetti. Derneğin kurucularına ve bugüne kadar görev yapan yönetim kurullarına şükran borçlu olduklarını söyleyen Aydın, hali hazırda 450 olan üye sayısını, yeni dönemde 800'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Aydın, görev süreleri içerisinde BELDER'e bir lokal kazandırmak istediklerini ifade ederek, bu konuyla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Yine görev dönemlerinde BELDER'den burs alan öğrenci sayısı ile burs miktarını ve eğitim desteklerini artıracaklarını, ayrıca üyelere sağlık kurumları gibi yerlerde çeşitli avantajlar sağlayacaklarını belirten BELDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aydın, Bursa Erkek Lisesi'nin başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışacaklarını dile getirdi.