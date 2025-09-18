Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi

Yunus Çiloğlu Ortaokulu'nda sınıf başkanlığı seçimini kazanırsa Belediye Başkanını sınıfa davet edeceğinin sözünü veren Ömer Akpınar'ın sözünü yerine getiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Duyduk ki sınıf başkanı olarak seçtiğiniz Ömer arkadaşınız sizlere bir seçim sözü vermiş. Bize de bu sözü yerine getirmek düşer" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunus Çiloğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve 'İyi Dersler' temennisinde bulunan Başkan Şenol Dinç, sınıf başkanlığına aday olan ve 'Kazanırsam Belediye Başkanımızı Sınıfımıza Getireceğin' sözünü veren ve seçimi kazanan 7/B öğrencisi Ömer Akpınar'ın sözünü yerine getirdi. Başkan Şenol Dinç, "Kıymetli çocuklarımız öncelikle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Duyduk ki sınıf başkanı olarak seçtiğiniz Ömer arkadaşınız sizlere bir seçim sözü vermiş. Bize de bu sözü yerine getirmek düşer. Değerli çocuklarımız, sizler milletimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Gözlerinizdeki ışıltı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Her birinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum. İyi dersler" diye konuştu.