Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi

Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi
18.09.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunus Çiloğlu Ortaokulu'nda sınıf başkanlığı seçimini kazanan Ömer Akpınar'ın sözünü yerine getirerek okulu ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti.

Yunus Çiloğlu Ortaokulu'nda sınıf başkanlığı seçimini kazanırsa Belediye Başkanını sınıfa davet edeceğinin sözünü veren Ömer Akpınar'ın sözünü yerine getiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Duyduk ki sınıf başkanı olarak seçtiğiniz Ömer arkadaşınız sizlere bir seçim sözü vermiş. Bize de bu sözü yerine getirmek düşer" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunus Çiloğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve 'İyi Dersler' temennisinde bulunan Başkan Şenol Dinç, sınıf başkanlığına aday olan ve 'Kazanırsam Belediye Başkanımızı Sınıfımıza Getireceğin' sözünü veren ve seçimi kazanan 7/B öğrencisi Ömer Akpınar'ın sözünü yerine getirdi. Başkan Şenol Dinç, "Kıymetli çocuklarımız öncelikle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Duyduk ki sınıf başkanı olarak seçtiğiniz Ömer arkadaşınız sizlere bir seçim sözü vermiş. Bize de bu sözü yerine getirmek düşer. Değerli çocuklarımız, sizler milletimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Gözlerinizdeki ışıltı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Her birinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum. İyi dersler" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ömer Akpınar, Şenol Dinç, Politika, Erenler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:37. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı, Öğrencinin Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.