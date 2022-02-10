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Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret

10.02.2022 10:03
Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Belediye Başkanı Arif Teke ziyaretinde, Altıntaş ilçesinde yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeleri aktardı. Gündem konuları üzerinde de durulan ziyarette Başkan Teke, Bölge Müdürü Dündar'a günün anısına hediye takdim etti.

Bölge Müdürü Birol Dündar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Arif Teke'ye teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı'da yer aldı. - KÜTAHYA

Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret

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Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret - Son Dakika
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