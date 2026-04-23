Belediye başkanının koltuğuna oturan çocuklar talimat vermişti: Masal Park hayalleri gerçek oldu
Belediye başkanının koltuğuna oturan çocuklar talimat vermişti: Masal Park hayalleri gerçek oldu

23.04.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
Çorum'da geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam koltuğunu temsilen devralan çocukların verdiği masal parkı talimatı bir yıl sonra gerçek oldu. Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Masal Park, çocukların da katıldığı törenle açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın geçen yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu devralan Başöğretmen Atatürk İlkokulu öğrencileri Zeynep ve Kazım, kente bir masal parkı yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Aşgın, çocukların isteğinin yerine getirilmesi için çalışma başlattı. Kentte bulunan eski bir park, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Masal Park olarak yeniden inşa edildi. 3 bin 800 metrekare alanda kurulan park, masal, destan ve çizgi film kahramanlarının heykel betimlemeleriyle vücut buldu. Park, çocukların verdiği talimattan bir yıl sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Başkan Aşgın, parkın yapılmasını isteyen Zeynep ve Kazım ile birlikte kürsüye çıktı. Çocuklar, hayalini kurdukları parkın açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Konuşmaların ardından park hizmete açılarak, protokol üyeleri ve çocuklar birlikte parkı gezdi.

"Çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz hazinemizdir"

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçen yıl 23 Nisan'da şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın adına belediyemiz bir park açtı. Bu sene de çocuklarımıza hitap edecek Masal Park'ı açtılar. Kendilerini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu çalışmaların devamını temenni ediyorum. Şenay Aybüke öğretmenimizden bahsetmişken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşadığımız ve Ayla öğretmenimizin, 9 kardeşimizin şehit olduğu elim hadiseyi hatırlamamak mümkün değil. Sevgili çocuklarımızı birbirlerini, arkadaşlarını, küçüklerini seven, büyüklerini sayan çocuklar olarak yetiştirmek için öğretmenler olarak, Milli Eğitim idareleri olarak, veliler olarak, biz idareciler olarak hangimizin elinden ne geliyorsa bu gayreti göstermek durumundayız. Çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz milletimizin devamı, bakisi, bakiyesi, en kıymetli hazinelerimizdir" dedi.

"O talimatın gereğini yaptık ve parkımızı 23 Nisan'a yetiştirdik"

Parkı çocuklara armağan edilen bayramda açmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Aşgın ise, "Çorum masal gibi bir şehir, adeta masal ülkesi. Bütün güzellikleri vücudunda barından özel bir şehriz. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da Başöğretmen Atatürk İlkokulundan Zeynep ve Kazım evladımız başkanlık koltuğuna oturduklarında bize bir talimat vererek, 'Önümüzdeki yıl 23 Nisan'a kadar şehrimize bir masal parkı istiyoruz, derhal yapılsın' demişlerdi. Biz de o talimatın gereğini yaptık ve parkımızı 23 Nisan'a yetiştirdik. Parkımız şehrimizde çok kullanılmayan bir parkımızdı. Parkımızı sil baştan yeniledik. Parktaki ağaçların bakımını, çeşmenin bakımını yaptık. Parkta tarihi mirasımızı çocuklara aktarmak için Ulubatlı Hasanlar'dan Dede Korkutlar'a, Keloğlan'dan Nasrettin Hoca'ya, Karagöz ve Hacivat gibi birçok manevi değerimizin görsellerini oluşturduk. Çocuklarımızın sevdiği çizgi film karakterlerini parkımızda çocuklarımızla buluşturduk. Gerçekten çok güzel bir park oldu. Parkın bir güzel yanı da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız tarafından yapılması, onları da tebrik ediyorum. Bu açılışı çocuklara armağan edilmiş tek bayramda çocuklarımızla beraber açtık" diye konuştu. - ÇORUM

