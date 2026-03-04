Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Tanju Özcan'a Destek: "Mağdur Olmak İçin Suçlu Olmanıza Gerek Yok" - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Tanju Özcan'a Destek: "Mağdur Olmak İçin Suçlu Olmanıza Gerek Yok"

04.03.2026 15:28  Güncelleme: 16:20
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını değerlendirerek, tutuksuz yargılama çağrısında bulundu. Ataç, içerdeki belediye başkanlarının suçsuz olduğunu ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmediğini ifade etti.

Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin, "Bugün içeride olan belediye başkanlarımızın suçsuzluğu ortada. Ama hala onlar nedense tutuluyor. Suçlu olanlar dışarda geziyor, davalara katılıyorlar. Tekrar davalar bitiyor dışarıda yaşamaya devam ediyorlar. Niye bizim belediye başkanlarımız tutuksuz olarak yargılanmıyorlar?" dedi.

Ahmet Ataç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını değerlendirirken, şöyle konuştu:

"Süreci çok iyi görmüyorum açıkçası. Yapılan iş üniversite öğrencilerine yardım konusu. Hiç olmadık şeylerden bu konuyu açıkça sanki adil bir tavır içinde yapıyorlarmış gibi his uyanıyor. En son Ekrem Başkan'a kendi özel aracını kullanması nedeniyle yeni bir dava açıldı. Biz belediye başkanları sık sık yan yana geliyoruz, konuları vurguluyoruz. Ama bir konu var, bir yere kadar gidiyorsun, bir yerden sonra karanlık gözüküyor. Bugün içerde olan belediye başkanlarımızın suçsuzluğu ortada. Ama hala onlar nedense tutuluyor. Suçlu olanlar dışarda geziyor, davalara katılıyorlar. Tekrar davalar bitiyor dışarıda yaşamaya devam ediyorlar. Niye bizim belediye başkanlarımızı tutuksuz olarak yargılamıyorlar? En büyük talebimiz tutuksuz yargılama ve davaların TRT'den yayınlanması."

Bu konular iktidarın işine gelecek konular değil. Onun için duymamazlığa geliyorlar. ve diliyorum, devam etmesin bu tür şeyler. Kendilerine de zararlı oluyor bu yapılan tutuklamalar. Artık vatandaş da işin gerçeğini biliyor. Onlara da anlatıyoruz. Hatta bize 'aman size bir şey olmasın. Sizlerin hakkında duacıyız' gibi laflar ediliyor. Dediğim gibi bu konuda mağdur olmak için suçlu olmanıza gerek yok."

Kaynak: ANKA

