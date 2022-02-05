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Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi - Son Dakika

Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi

05.02.2022 18:03
Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Belediye Akademisi iş birliği ile gerçekleşen etkili konuşma ve diksiyon eğitiminde eğitmen Ecem Erenoğlu, Fatsa Belediyesi çalışanlarına konuşma korkusunun sebepleri ve çözümleri, kendini etkili bir şekilde ifade etmenin ve dinlemenin önemi, konuşmanın...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Belediye Akademisi iş birliği ile gerçekleşen etkili konuşma ve diksiyon eğitiminde eğitmen Ecem Erenoğlu, Fatsa Belediyesi çalışanlarına konuşma korkusunun sebepleri ve çözümleri, kendini etkili bir şekilde ifade etmenin ve dinlemenin önemi, konuşmanın unsurları, diyafram kontrolü ve nefes egzersizleri gibi konularda eğitim verdi.

Eğitmen Ecem Erenoğlu oldukça faydalı bir bilgi paylaşımından sonra eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilme özelliği olduğunu belirterek, "Aslında doğamız gereği sürekli etkileşim içerisinde bulunduğumuzdan yalnızca düşünmek yeterli değildir. Düşündüklerini doğru ifade edebilmek ve bunu yaparken iletişimde bulunduğu kişilerde pozitif bir etki bırakabilmek, olumlu duygular uyandırabilmek son derece önemlidir. Konuşmak, her gün her dakika gerçekleştirdiğimiz bir eylem olsa da, etkili ve güzel konuşmak kendine yatırım yapmayı gerektiren değerli bir gelişim alanıdır. Çocukluktan itibaren bir takım yargılar ve inanç kalıplarına maruz kaldığımız için çoğu zaman kendimizi doğru ifade edemeyebiliyor, korkuyor ya da heyecanlanıyoruz. Bunları aşmanın teknikleri var. Bilirseniz ve uygularsanız endişeyi bir kenara bırakıp iletişim becerilerinizi üst seviyelere taşıyabilirsiniz" dedi.

"Heyecanımızı nasıl yeneriz"

Açıklamasının devamında konuşma tekniklerinden bahseden eğitmen Erenoğlu, "Konuşurken hangi organlarımızı kullanıyoruz, nasıl doğru nefes alıp verebiliriz, konuşma organlarımızı nasıl daha verimli hale getireceğiz gibi birçok başlık altında öğrendiğimiz teknikleri uyguladığımızda ve emek verdiğimizde her gün konuşmanızın biraz daha iyi olduğunu gözlemleyeceksiniz. Söyledikleriniz düşündüklerinizin çeyreği bile değilken ifade edebildiğiniz kadarının en iyisini yapın. Seni seviyorum diyorsanız bunu yüzünüz asık sert ve yüksek bir ses tonuyla söylemeniz olumlu bir etki yaratmayacaktır. Gülümseyerek yumuşak bir ton kullanırsanız sevgi duygusunu karşı tarafa iletebilirsiniz ne söylediğiniz değil onu nasıl söylediğiniz her zaman daha önemli olacaktır" diye konuştu. - ORDU

Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi
Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi

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Fatsa Belediyesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye çalışanlarına etkili ve verimli konuşma eğitimi - Son Dakika


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