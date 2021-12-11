Belediye ekiplerinin dondurucu havada su mesaisi - Son Dakika

Hakkari'de kar yağışı ile birlikte etkili olan soğuk havada, mahalle sakinlerinin su ihtiyacının karşılamak için belediye ekipleri dondurucu havada mesai yaptı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, depoların faaliyete geçirilmesi 40 evi yeni su hattına kavuşturmak için dondurucu soğuklar ile mücadele etti. Merzan Mahallesi Yurtkur bölgesinde depo ve orta deponun faaliyette geçirilmesi ve Aşağı Merzan Mahallesindeki yaklaşık 40 eve yeni su hattının çekilmesi, Okullar bölgesine ve Bağlar mahallesine yeni depolardan su aktarımı Kılıkesk deposunun Baypas edilerek daha sağlıklı su dağıtımı için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye su arıza ekipleri soğuk havaya rağmen akşam saatlerine kadar hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar devam ederken, özellikle kurak geçen mevsim koşulları göz önüne alındığında, ekiplerin alternatif su kaynaklarının şebekelere dahil edilmesi ve Merzan bölgesindeki sondajlarını da devreye sokarak özellikle Okullar bölgesi ve Merzan bölgesindeki vatandaşların sıkıntılarını gidermek için büyük gayret sarf ediyor. - HAKKARİ