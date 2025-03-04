Belediye Eş Başkanlarının Yargı Süreci Devam Ediyor

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(VAN) - Tuşba Belediyesi Eş Başkanı Hanım Akkoş'un "örgüt propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak", Başkale Belediyesi Eş Başkanı Şengül Polat'ın ise "örgüte üye olmak" ve "örgüte finansman sağlamak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, sanıklar katılmadı, duruşmalarda sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmalarda heyet, dosyaya istenen eksik belgelerin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Van Başkale Belediyesi Eş Başkanı Şengül Polat'ın, "örgüte üye olmak" ve "örgüte finansman" sağlamak iddiasıyla yargılandığı dava 27 Mayıs'a, Tuşba Belediye Eş Başkanı Hanım Akkoş'un, "örgüt propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçlamalarıyla yargılandığı dava ise 29 Mayıs'a bırakıldı.