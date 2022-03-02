Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor - Son Dakika
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Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

02.03.2022 11:43
Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

Covid-19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince Kütahya merkezde yer alan tüm camilerin temizliği düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Kütahya şehir merkezinde aylık ortalama 65-70 caminin temizliği, 9 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.

Camilerde; cam, çerçeve, kapı, avize, minber, mihrap temizliğinin yanında halı süpürme, dezenfektan ve diğer temizlik işlemleri de yapılıyor. - KÜTAHYA

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor
Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor
Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor
Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor - Son Dakika


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