Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor - Son Dakika

115 KİŞİDEN OLUŞAN EKİP GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Bingöl'de yaklaşık 15 gündür aralıklı bir şekilde etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Şehir merkezinde yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri de gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Bingöl Belediyesi iş makineleriyle ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, yaz aylarında temizlik işçileri olarak çalışan personel de küreklerle kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor. Yaklaşık 115 işçiden oluşan ekip, kar yağışı etkisini gösterdiğinden bugüne gece gündüz demeden ellerinde kürekle kaldırımlarındaki karları temizleyerek, vatandaşların daha iyi hizmet alması için ter döküyor.

"MİİLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Belediye bünyesinde 6 yıldır çalışan işçilerden Murat Uğur, göreve başladığından beri böyle bir yağış görmediklerini söyledi.

Kar yağışından beri çalışmalara başladıklarını söyleyen Uğur, "Yaklaşık 6 yıldır Bingöl Belediyesi'nde çalışıyorum. 6 yıldır da bu şekilde bir kar görmedim. Yaklaşık 1 aydır Bingöl'de çok yoğun bir kar yağışı var. Biz de sürekli sürekli çalışıyoruz, karla mücadele ediyoruz. Halkımızın yollardan daha rahat geçmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz bu şekilde çalışarak ekmeğimizi alın teriyle çıkarıyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.