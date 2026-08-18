Darp raporunda ısırıldığı söylenen personel, temizlik işlerine gönderildi

Derince Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir personel, birim amiri tarafından darbedildiğine dair yüzündeki izler ve ısırılma vakasının yer aldığı darp raporuyla hukuki süreç başlattı. Yaşananların ardından iş yükünün artırılarak çöp kamyonunun arkasında görevlendirildiğini iddia eden işçi, kendisine mobbing uygulandığını savunarak soruşturma başlatılmasını ve eski görevine iade edilmeyi talep etti.

Derince Belediyesi Personel A.Ş. kadrosunda yer alan ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçi Ş.K., 8 Temmuz'da birim amiri M.E.T. tarafından hakaret ile tehdide maruz kaldığını ve fiili saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Olayın ardından hastaneye başvurarak muayene olan işçiye verilen darp raporunda, yüz ve göğüs bölgesindeki darp izlerinin yanı sıra ısırma vakasının da kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Belediyeye ihtarname gönderen Ş.K., darp olayının ardından bilgisi ve rızası dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp kamyonunda görevlendirildiğini belirterek, yapılan görev yeri değişikliğinin hizmet ihtiyacından kaynaklanmadığını, usulsüzlükleri dile getirmesi sebebiyle cezalandırma ve mobbing amacı taşıdığını savundu.

Olayın güvenlik kameraları ve tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkarılabileceğini belirten işçi, kayıtların muhafaza altına alınmasını ve olayda sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Görev yeri değişikliğine de itiraz eden işçi, eski görevine iade edilmesini istedi.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde kamu araçlarının kişisel işlerde kullanılması, belediye personeline özel işler yaptırılması ve bazı personele yönelik ayrıcalıklı uygulamalar bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırılmasını talep etti. İşçi, tüm iddiaların kamera kayıtları, araç takip sistemleri, görev ve puantaj kayıtları ile tanık beyanları üzerinden incelenmesini istedi.

"Birim amirim beni darp etti"

Ş.K.'nın Derince Belediyesi'nde gönderdiği ihtarnamede, "Derince Belediyesi Personel A.Ş. işçi kadrosunda çalışmakta ve Derince Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayım. 8 Temmuz tarihinde, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde birim amirim olan M.E.T. tarafından 'yavaş çalıştığım' iddiasıyla öncelikle 'defol' şeklinde küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Ardından şahıs tarafıma, 'Seni öldürürüm' diyerek açıkça hayati tehditte bulunmuş ve fiili saldırıya geçerek yüzüme ve göğsüme olmak üzere yumruk atarak beni darp etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Olay sonrası temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde görevlendirildim"

Görev iadesi için hazırlanan ihtarnamenin devamında, "Uğradığım fiili ve sözlü saldırının ardından, rızam ve bilgim olmaksızın iş yüküm artırılmış, hemen sonrasında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmiş bulunmaktayım. Uğradığım darp eylemi sonrası tarafıma uygulanan bu görev yeri değişikliği hizmet ihtiyacından kaynaklanmamakta olup, olayı ve birim amirinin usulsüzlüklerini dile getirmem sebebiyle yapılan cezalandırma, sindirme ve mobbing uygulamasıdır" denildi.

"Sistematik baskı, dışlama ve mobbing niteliğinde uygulamalara maruz kaldım"

Ayrıca işçi Ş.K., Derince Kaymakamlığı'na yaptığı ayrı başvuruda ise görev yaptığı müdürlükte tanık olduğunu öne sürdüğü çeşitli uygulamaların araştırılmasını talep etti. Ş.K. bu talep yazısında, "Derince Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığım süre içerisinde kamu hizmetinin tarafsızlığı, hukuka uygunluğu ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleriyle bağdaşmadığını değerlendirdiğim bazı uygulamalara bizzat tanık oldum. Ayrıca bu hususları dile getirmem ve görevimi mevzuata uygun şekilde yerine getirme çabam nedeniyle sistematik baskı, dışlama ve mobbing niteliğinde uygulamalara maruz kaldığımı düşünmekteyim. Bu kapsamda aşağıda belirtilen hususların mevzuat hükümleri çerçevesinde araştırılmasını talep ediyorum. Birim amiri M.E.T.'ye ait 2 özel ve iki ticari aracın mesai saatleri içerisinde belediye personeline defalarca temizletildiğine bizzat tanık oldum. Belediyeye ait resmi araçların birim amirinin defalarca çocuğunu okuldan almak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaların kamera kayıtları, araç takip kayıtları (GPS), görev emirleri ve personel beyanları ile araştırılmasını talep ediyorum. Birim amirinin yeğeni E.K.'ye mesai yazdırılarak özel ikametinde tadilat ve bahçe temizliği yaptırıldığı, ayrıca ehliyeti bulunmasına rağmen akşam ve hafta sonu nöbetlerinden muaf tutulduğu yönündeki iddiaların görev çizelgeleri, puantaj kayıtları ve tanık beyanlanı kapsamında incelenmesini talep ediyorum. Personel H.K.'ye defalarca mesai saatleri içerisinde para karşılığında ticari araç kullandırıldığına bizzat tanık oldum" ifadelerine yer verdi.