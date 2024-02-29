Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: "Belediyecilik siyaset değil, hizmet makamıdır"
MUĞLA - Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'un Karaova Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, esnafın dertlerini ve belediyeden beklentilerini dinleyerek "Göreve gelir gelmez, gece gündüz çalışarak Bodrumumuzun belediyecilik adına kayıp yıllarını telafi edeceğiz. Bunun için sizlerden 5 yıllığına yetki istiyoruz" dedi.
Karaova Mahallesi'nde pazar yerini dolaşan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, mahallelerine hizmet gelmemesinden şikayet eden vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Pazar yeri ziyaretinin ardından Karaova sokaklarında dolaşarak esnaflarla sohbet eden Mehmet Tosun, Bodrum'da belediyecilik hizmetlerinin 20-30 yıl geriden geldiğini söyledi. Bir esnafın işyeri önündeki kanalizasyon mazgalını gören Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tosun, bu görüntünün bir bahanesi olamayacağını belirterek, "Bugün sokaklarda gezerken tanık olduğumuz manzaralar Bodrum'a yakışmıyor. Ben yaptım oldu mantığı ile belediyecilik yapılmaz. Bir altyapı işine başladığınızda, onu bitirene kadar işe ara vermezsiniz. Gece gündüz çalışır, bitirir ve halkın mağduriyetini giderirsiniz. Belediyecilik böyle yapılır. Planlı ve programlı bir şekilde çalışırsınız. Halkı da yaptığınız çalışma ile ilgili bilgilendirirsiniz" diye konuştu.
Belediyecilik siyaset değil, hizmet makamıdır
Mehmet Tosun ve Aydın Ayaydın daha sonra Aşağı Mazı'daki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Kendisinin de Karaovalı olduğunu hatırlatan Tosun, "Mazı bizim memleketimiz. Ben Karaova'nın evladıyım. 10 yıl boyunca Konacık Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde, elimizden gelen tüm imkanları kullanarak, yetki ve sorumluluk alanımızda olmadığı halde bu bölgenin altyapı sorunlarını gidermeye çalıştık. 'Bizim işimiz değil' demedik. Çünkü belediyecilik bahane bulma yeri değildir. Vatandaşın bir şikayeti, bir isteği varsa, o sorunu gidermek için tüm imkanlar kullanılır. Belediyecilik siyaset yapma yeri değil, hizmet etme makamıdır" dedi.
"Mahallede hizmet" anlayışıyla belediyecilik yapacaklarını da kaydeden Tosun, "Birçok hizmeti mahallede vatandaşımıza vermek gayretinde olacağız. Çocukların, gençlerin kendi mahallelerinde eğitim almasını, sosyalleşmesini, spor yapmasını çok önemsiyorum. Bu aynı zamanda bizim kaybetmeye başladığımız mahallelik kültürümüzü de koruyacak" dedi.
Muhtarlıklardan başlayarak, mahallelinin su, arıtma, temizlik, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum halkından bu yerel seçimlerde kentine oy vermesini isteyerek "Partiye siyasete bakmayın arkadaşlar. Biz yerel seçimlerde sizlerin oylarını istiyoruz. Bodrum'un, Mazı'nın, Karaova'nın doğasını da koruyarak, birikmiş sorunlarını çözeceğiz" şeklinde konuştu.
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